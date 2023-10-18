Израиль ведет переговоры со SpaceX о развертывании в стране Starlink, – TechCrunch

Об этом сообщил неназванный израильский чиновник, пишет TechCrunch .

Это может стать первым случаем, когда Starlink будет доступен в Израиле. Стремясь усилить свою связь в военное время, Израиль также изучает возможность отключения мобильной и интернет-связи в секторе Газа. Министр связи Израиля заявил, что идет деятельность по координации израильской компании Starlink для обеспечения широкополосной интернет-связи в стране.

"Нет признаков того, что война скоро закончится. Открытие того, что спутниковый интернет обеспечивает критическое преимущество во время конфликта, стало заметным вскоре после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году, когда украинские силы полагались на Starlink для поддержки связи" , – отмечает издание.

Пока неизвестно, когда Starlink будет доступен в Израиле и сколько пользователей этот сервис будет иметь. Неясно также, будут ли терминалы приобретены сразу у SpaceX или через подразделение Starshield, занимающееся оборонными разработками.