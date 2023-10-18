Израиль ведет переговоры со SpaceX о развертывании в стране Starlink, – TechCrunch
Израиль ведет переговоры с компанией SpaceX по развертыванию интернет-сервисов Starlink, особенно для общин вблизи зоны конфликта с ХАМАСом
Об этом сообщил неназванный израильский чиновник, пишет TechCrunch .
Это может стать первым случаем, когда Starlink будет доступен в Израиле. Стремясь усилить свою связь в военное время, Израиль также изучает возможность отключения мобильной и интернет-связи в секторе Газа. Министр связи Израиля заявил, что идет деятельность по координации израильской компании Starlink для обеспечения широкополосной интернет-связи в стране.
"Нет признаков того, что война скоро закончится. Открытие того, что спутниковый интернет обеспечивает критическое преимущество во время конфликта, стало заметным вскоре после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году, когда украинские силы полагались на Starlink для поддержки связи" , – отмечает издание.
Пока неизвестно, когда Starlink будет доступен в Израиле и сколько пользователей этот сервис будет иметь. Неясно также, будут ли терминалы приобретены сразу у SpaceX или через подразделение Starshield, занимающееся оборонными разработками.
- В прошлом году SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. В конце концов, США взяли расходы на себя.
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