Израиль в течение суток нанес удары по 250 объектам ХАМАС

Об этом пишет The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛа, речь идет об инфраструктуре ХАМАС, командных центрах, тоннелях и ракетных установках. Ракетные установки были "расположены в центре гражданских районов, из которых в течение всей войны вели огонь по территории Израиля".

Кроме того, силы ВМС нанесли удар по пусковой позиции ХАМАС "земля-воздух" в Хан-Юнисе. Место запуска ракет было "расположено рядом с мечетью и детским садом, что является еще одним доказательством того, что ХАМАС намеренно использует гражданские объекты в террористических целях".