Израиль в течение суток нанес удары по 250 объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля за прошедшие сутки нанесла удары по 250 объектам боевиков ХАМАСа в Газе. Это была военная инфраструктура, командные центры, туннели и ракетные установки
Об этом пишет The Times of Israel.
По данным ЦАХАЛа, речь идет об инфраструктуре ХАМАС, командных центрах, тоннелях и ракетных установках. Ракетные установки были "расположены в центре гражданских районов, из которых в течение всей войны вели огонь по территории Израиля".
Кроме того, силы ВМС нанесли удар по пусковой позиции ХАМАС "земля-воздух" в Хан-Юнисе. Место запуска ракет было "расположено рядом с мечетью и детским садом, что является еще одним доказательством того, что ХАМАС намеренно использует гражданские объекты в террористических целях".
- Ночью 26 октября армия обороны Израиля провела так называемый целенаправленный рейд в северной части Газы. ЦАХАЛ ударил по военным целям и инфраструктуре террористов ХАМАС.
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