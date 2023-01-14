Израиль в феврале прекратит ежемесячные выплаты беженцам из Украины

Об этом сообщает Haaretz.

Сообщается, что срок действия разрешения на получение грантов новыми украинскими иммигрантами в Израиле истек, а власти еще не полностью выплатили пособие в декабре из-за нехватки финансирования в размере 5,9 млн долларов.

Министерство алии и интеграции не намерено продолжать приказ о выплатах беженцам из Украины, выплата будет прекращена в феврале.

В общей сложности почти 24 тысячи иммигрантов получили по крайней мере одну ежемесячную выплату гранта с февраля 2022 года и что со следующего месяца 26 тысяч нынешних получателей так называемого корректирующего гранта перестанут его получать.

Но еще некоторое время бежавшие от войны украинцы будут получать выплаты, которые санкционировали кабинет министров в апреле для оказания им финансовой поддержки.

Напомним, 13 января посол Корнийчук сообщил , что более 85% граждан Израиля поддерживают Украину в войне, но нам нужно более тесное сотрудничество с правительством.

Также 13 января Израиль согласился официально передать Украине технологии разумного оповещения о ракетах и дронах, которые помогут в войне против России.

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