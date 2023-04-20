Об этом сообщает издание Walla.

Если испытания пройдут успешно, то система может быть готова к применению этим летом.

Издание сообщает об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в Израиле и Украине.

Как пишет Walla, в последние месяцы сотрудники израильской Службы тыла и их украинские коллеги несколько раз встречались в Польше, чтобы обсудить детали проекта.