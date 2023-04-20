Израиль установил в Киеве систему оповещения об атаках: в мае проведет испытания, - Walla
В мае израильская Служба тыла проведет в Киеве испытания разработанной специально для Украины системы оповещения о воздушных атаках и ракетных обстрелах
Об этом сообщает издание Walla.
Если испытания пройдут успешно, то система может быть готова к применению этим летом.
Издание сообщает об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в Израиле и Украине.
Как пишет Walla, в последние месяцы сотрудники израильской Службы тыла и их украинские коллеги несколько раз встречались в Польше, чтобы обсудить детали проекта.
- Напомним, Израиль в 2022 году обещал специально разработать и поставить Украине системы оповещения для гражданского населения. В январе Израиль согласился официально передать Украине технологии разумного оповещения.
- Когда в этом году Киев посетил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, а за ним депутаты Кнессета Юлий Эдельштейн и Зеев Элькин, они подтвердили это обещание.
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