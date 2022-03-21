Израиль упростит условия въезда для украинских евреев, бегущих от войны

Об этом сообщает HAARETZ.



21 марта Еврейское агентство в Израиле объявило о планах упразднить большую часть бюрократии.



Иммигранты, прибывающие в Израиль в соответствии с законодательством, должны получить сертификат на разрешение, прежде чем приземлиться в стране. Чтобы получить такой документ, они должны предоставить доказательства своих еврейских корней, будь то свидетельство о рождении и браке или другие способы, например письма от раввинов.



Теперь, учитывая смягчающие обстоятельства, беженцам из Украины будет позволено вылететь в Израиль до завершения этого длительного процесса.



"Если раньше этот процесс занимал две-три недели, то теперь нам понадобится всего четыре-пять дней проверки данных, прежде чем разрешить им сесть на рейсы и продолжить процесс в Израиле", - сказал Яаков Хагоэль, и.о. Еврейского агентства.



Также беженцам можно садиться на рейсы на основе простого доказательства их еврейства, например когда они в прошлом участвовали в программах в Израиле, которые проводят такие организации, как Birthright, Masa или Nativ.



Если же иммигранты не смогут позже подтвердить еврейские корни, они будут рассматриваться как другие украинские туристы и смогут находиться в Израиле максимум три месяца.



Сейчас рейса в Израиль ждут 4,5 тысячи кандидатов.

Напомним, 14 марта власти Израиля из-за полномасштабного вторжения России в Украину и большого количества беженцев ввели специальные электронные разрешения для въезда в страну. Посол Израиля в Украине Михаил Бродский сообщил, что такую временную меру приняли, чтобы упорядочить въезд беженцев из Украины.