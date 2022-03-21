Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная беженцы из Украины Израиль упростит условия въезда для украинских евреев, бегущих от войны

Израиль упростит условия въезда для украинских евреев, бегущих от войны

21 мартa, 2022 понедельник
21:03
беженцы из Украины

Выезжающим из Украины еврейским беженцам планируют разрешить лететь в Израиль, прежде чем они подтвердят право на иммиграцию

Об этом сообщает HAARETZ.

21 марта Еврейское агентство в Израиле объявило о планах упразднить большую часть бюрократии.

Иммигранты, прибывающие в Израиль в соответствии с законодательством, должны получить сертификат на разрешение, прежде чем приземлиться в стране. Чтобы получить такой документ, они должны предоставить доказательства своих еврейских корней, будь то свидетельство о рождении и браке или другие способы, например письма от раввинов.

Теперь, учитывая смягчающие обстоятельства, беженцам из Украины будет позволено вылететь в Израиль до завершения этого длительного процесса.

"Если раньше этот процесс занимал две-три недели, то теперь нам понадобится всего четыре-пять дней проверки данных, прежде чем разрешить им сесть на рейсы и продолжить процесс в Израиле", - сказал Яаков Хагоэль, и.о. Еврейского агентства.

Также беженцам можно садиться на рейсы на основе простого доказательства их еврейства, например когда они в прошлом участвовали в программах в Израиле, которые проводят такие организации, как Birthright, Masa или Nativ.

Если же иммигранты не смогут позже подтвердить еврейские корни, они будут рассматриваться как другие украинские туристы и смогут находиться в Израиле максимум три месяца.

Сейчас рейса в Израиль ждут 4,5 тысячи кандидатов.

  • Напомним, 14 марта власти Израиля из-за полномасштабного вторжения России в Украину и большого количества беженцев ввели специальные электронные разрешения для въезда в страну. Посол Израиля в Украине Михаил Бродский сообщил, что такую временную меру приняли, чтобы упорядочить въезд беженцев из Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Израиль
война с Россией
Читайте также:
Роман Костенко
21 мартa, 2022 понедельник
Оккупанты используют уже план "С" и дальше, предыдущие не сработали, – офицер ВСУ, нардеп
ЗРК С-400
20 мартa, 2022 воскресенье
США и Турция обсуждают возможность отправки в Украину С-400 в обмен на снятие санкций, - СМИ
Девід Бекхем
20 мартa, 2022 воскресенье
Бекхэм предоставил свою страницу в Instagram с 71 млн подписчиков украинскому врачу из перинатального центра в Харькове
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.98
  • EUR
    Покупка 32.51
    Продажа 33.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
21 мартa
21:50
Россия назначила "мэра" Бердянска – прокуратура открыла дело
21:47
"Каждый раз, когда вам больно, у нас разрывается сердце. Гоните этих рабов": Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий
21:44
21 марта по гуманитарным коридорам эвакуировано 8057 человек, - Кирилл Тимошенко
21:42
Сборная России по футболу окончательно отстранена от турниров ФИФА и УЕФА, - решение CAS
21:19
Сергей Квит
Квит заявил, что подписал контракт с МОН и возглавит Киево-Могилянскую академию
21:18
США предоставят Украине свои советские системы ПВО, которые десятилетия назад тайно купили, - The Wall Street Journal
20:59
Эксклюзив
Переворота в России не будет: в окружении Путина нет людей с чувством собственного достоинства, - Айзенберг
20:58
Окупант сепар
Россияне убили в Авдеевке пятерых украинцев и около десяти ранили
20:54
В России заявили, что захватили в плен 500 украинцев и готовы их обменять
20:47
Дмитрий Гордон
В России открыли дело против Гордона за якобы призывы к войне
20:41
Оккупанты сбрасывают бомбы на заводы Мариуполя, чтобы уничтожить экономику Украины, - полк "Азов"
20:29
Вероятностью новых оккупационных обстрелов и для уничтожения российских ДРГ: Кличко объяснил, зачем в Киевской области усилили комендантский час
20:07
Украинские дети-яхтсмены пытались помешать 140-метровой яхте Абрамовича пришвартоваться в Турции
20:03
Оккупанты столкнулись с дефицитом запчастей для ремонта техники и готовят "выборы" на оккупированных территориях Запорожской области, - Генштаб
20:00
Все компромиссы с Россией будет утверждать всеукраинский референдум, - Зеленский
19:51
Эксклюзив
Для Путина главное - новые военные игрушки, чтобы ими пугать весь мир, - Огрызко
19:43
Ракетный удар по ТЦ Киева: СБУ задержала мужчину, выложившего в TikTok расположение позиций ВСУ
19:25
Sotheby's
Christie's, Sotheby's и Phillips присоединятся к разоблачению попавших под санкции российских миллиардеров
19:23
Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы из Мариуполя, есть тяжелораненые, - глава Запорожской ОВА
19:17
Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет, - CNN
19:05
"Призраки квартир": Airbnb блокирует "благотворительное" бронирование жилья в Украине из-за мошенничества
19:00
еБайрактар. В "Дии" запустили онлайн-игру для украинцев
19:00
Арест имущества и нефтяное эмбарго: мир нашел мощные инструменты влияния на российскую элиту, - Подоляк
18:58
Эксклюзив
РФ будет провоцировать НАТО, чтобы втянуть в войну всю Европу, - политолог
18:44
самолет covid
Крупнейший аэропорт России отправил "в простой" почти половину персонала – все из-за санкций
18:42
"Седьмой раз": Арестович намекнул о новых потерях оккупантов в Чернобаевке
18:41
Кулеба
Кулеба призвал Китай сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
18:31
Литовцам предложили компенсацию за размещение украинских беженцев
18:28
Перед переходом на общенациональный марафон "Еспресо" был в топ-15 каналов Украины по просмотрам
18:15
ЕС одобрил первую общую оборонную концепцию "Стратегический компас", - глава МИД Латвии
18:04
УЗ возобновила работу по электрификации участка Ковель - Изов на границе с Польшей, должны завершить до июня
18:01
Позвонила по телефону мама и сказала, что началась война: Шевченко рассказал Daily Mail о российской агрессии в Украине
17:56
Эксклюзив
Планы Путина захватить или уничтожить Украину полностью провалились, - Наливайченко
17:55
По состоянию на 21 марта на границе с Польшей и Словакией незначительные очереди, - ГПСУ
17:54
Чтобы выполнить ультиматум РФ – надо нас всех уничтожить, - Зеленский
17:40
Минюст анонсировал готовность подать иски о запрете ряда политических партий в Украине
17:33
Экс-футболист московского "Спартака" объяснил, почему считает россиян биомассой
17:32
G7
G7 обсудит идею создания Фонда солидарности для Украины
17:13
Эксклюзив
Российские оккупанты выдохлись: нет сил взять Киев даже в кольцо, - Ковалев
17:11
Пограничники Луганского отряда задержали мужчину, планировавшего диверсию на мосту
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV