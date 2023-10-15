Израиль уничтожит ХАМАС, - Нетаньяху

Об этом информирует Reuters.

В воскресенье Биньямин Нетаньяху впервые собрал расширенный кабинет Израиля, заявив, что национальное единство является сигналом для внутренней и внешней аудитории, поскольку страна готовится "уничтожить ХАМАС" в Газе.

Встреча, проходившая в военном штабе в Тель-Авиве, началась с того, что министры почтили минутой молчания израильтян, ставших жертвами неожиданного наступления ХАМАСа.

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"ХАМАС думал, что нас разрушит. Это мы разрушим ХАМАС", - сказал Нетаньяху, добавив, что демонстрация единства посылает четкий сигнал нации, врагу и миру.