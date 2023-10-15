Израиль уничтожит ХАМАС, - Нетаньяху
15 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные уничтожат ХАМАС
Об этом информирует Reuters.
В воскресенье Биньямин Нетаньяху впервые собрал расширенный кабинет Израиля, заявив, что национальное единство является сигналом для внутренней и внешней аудитории, поскольку страна готовится "уничтожить ХАМАС" в Газе.
Встреча, проходившая в военном штабе в Тель-Авиве, началась с того, что министры почтили минутой молчания израильтян, ставших жертвами неожиданного наступления ХАМАСа.
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"ХАМАС думал, что нас разрушит. Это мы разрушим ХАМАС", - сказал Нетаньяху, добавив, что демонстрация единства посылает четкий сигнал нации, врагу и миру.
- Вечером в субботу, 14 октября 2023 года, спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари выступил с заявлением о завершении подготовки к наземной фазе военной операции "Железные мечи", призванной полностью уничтожить террористическую инфраструктуру группировки ХАМАС в секторе Газы.
- Вчера министры иностранных дел Ирана и Катара встретились в Дохе, где высоко оценили роль мусульманских стран в поддержке палестинского дела и призвали к немедленному прекращению израильской оккупации.
- Утром воскресенья, 15 октября 2023 года, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.
- 15 октября Иран обратился в Израиль с просьбой о прекращении эскалации конфликта с ХАМАСом, а также предупредил, что ответит, если операция продолжится.
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