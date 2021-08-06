Израиль угрожает Ирану военными действиями из-за атаки на корабли

Об этом рассказывает "Радио Свобода".

"Мы находимся в точке, когда нам нужно применить военные действия против Ирана", - сказал Ганц.



"Мир должен сейчас принять меры против Ирана", - добавил он.

Израиль, США и Великобритания ранее обвинили Иран в причастности к нападению 29 июля в Оманском заливе на танкер Mercer Street.



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Корабль шел под флагом Либерии, а находился в собственности Японии. Однако, руководила танкером лондонская компания Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяла Офера.

Иран отрицает свою причастность к нападению, который, по словам американских и других чиновников, был осуществлен беспилотником.