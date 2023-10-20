Израиль ударил по объектам "Хезболлы" и по Газе: ликвидирован террорист ХАМАС, который убивал гражданских

Об этом пишет The Times of Israel.

Отмечается, что в течение ночи ЦАХАЛ нанес удары еще по нескольким объектам террористической группировки "Хезболла" на юге Ливана в ответ на вчерашний ракетный обстрел северных населенных пунктов Израиля.

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Кроме того, Израиль нанес удар беспилотником, в результате чего погиб террорист в этом районе. Никаких подробностей не предоставляется.

В то же время израильские военные ночью нанесли удары по более чем 100 объектам в секторе Газы, включая подземный тоннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров. В результате этого был ликвидирован член военно-морских сил ХАМАС Амджад Маджед Мухаммад Абу Оде, который участвовал в массовых убийствах 7 октября.

По словам ЦАХАЛа, очередной ночной удар был нанесен по отряду военно-воздушных сил ХАМАСа после того, как они попытались обстрелять израильские истребители ракетами. Также среди целей была мечеть в районе Джабалия, в которой, по словам ЦАХАЛа, террористы хранили оружие. Также она использовалась ХАМАСом в качестве наблюдательного пункта и плацдарма.

Война в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, дома командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

17 октября боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование. 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.

18 октября Байден заявил, что США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу. Он также намерен обратиться к конгрессу с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.

20 октября министерство обороны и Армия обороны Израиля объявили , что начнут эвакуацию жителей из северного города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном.