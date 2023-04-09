Израиль ударил истребителями по сирийскому военному комплексу, - ЦАХАЛ

Об этом пишет CNN.

"Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удары по дополнительным целям на сирийской территории, в том числе по военному городку четвертой дивизии сирийских вооруженных сил, военным радиолокационным системам и артиллерийским позициям, используемым сирийскими вооруженными силами", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Удары истребителей последовали за предварительными ударами ЦАХАЛа по сирийской территории с использованием БПЛА, нацеленных на пусковые установки, из которых, как считают, были выпущены ракеты.

ЦАХАЛ заявил, что "считает государство Сирия ответственным за все происходящие на его территории действия и не допустит никаких попыток нарушить израильский суверенитет".