Израиль требует закрытия местной редакции телекомпании Al Jazeera из-за "подстрекательства ХАМАСа"

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что предложение закрыть Al Jazeera было проверено израильскими службами безопасности и проверяется экспертами по праву. Шлома Кархи сообщил, что после этого его передадут правительству.

"Это подстрекательское СМИ, это СМИ, которое снимает войска в районах сбора за пределами Газы... которое подстрекает против граждан Израиля - это пропагандистский рупор. Без сомнений, сообщения представителей ХАМАСа проходят через эту станцию. Надеюсь, мы закончим это сегодня ", – добавил министр.

Справка. Al Jazeera – катарская телекомпания, со штаб-квартирами во всем мире. Раньше подвергалась обвинениям в пропагандистской деятельности.