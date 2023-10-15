Израиль требует закрытия местной редакции телекомпании Al Jazeera из-за "подстрекательства ХАМАСа"
Министр связи Израиля Шлома Кархи требует закрытия местной редакции телекомпании Al Jazeera из-за "подстрекательства ХАМАСа" и "потенциальной опасности для израильских солдат"
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что предложение закрыть Al Jazeera было проверено израильскими службами безопасности и проверяется экспертами по праву. Шлома Кархи сообщил, что после этого его передадут правительству.
"Это подстрекательское СМИ, это СМИ, которое снимает войска в районах сбора за пределами Газы... которое подстрекает против граждан Израиля - это пропагандистский рупор. Без сомнений, сообщения представителей ХАМАСа проходят через эту станцию. Надеюсь, мы закончим это сегодня ", – добавил министр.
Справка. Al Jazeera – катарская телекомпания, со штаб-квартирами во всем мире. Раньше подвергалась обвинениям в пропагандистской деятельности.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное