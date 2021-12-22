Израиль стал первым государством, где разрешили вакцинацию четвертой дозой вакцины от COVID-19
В Израиле будут делать четвертую прививку от коронавируса людям в возрасте от 60 лет, медикам и тем, кто имеет хронические болезни
Об этом пишет The Guardian .
Четвертую дозу вакцины можно будет получить через четыре месяца после третьей.
"Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины от COVID-19, и мы будем первопроходцами также и с четвертой дозой вакцины", - заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет.
Премьер-министр сообщил об этом после совещания правительства по борьбе с распространением штамма коронавируса "Омикрон".
По его словам, это "прекрасная новость, которая поможет справиться с волной Омикрона, захватившей мир".
Минздрав страны уже готовится к вакцинальной кампании четвертой дозой.
The Guardian отмечает, что такое решение было принято после первого в Израиле летального случая от штамма "Омикрон". Он был зафиксирован 21 декабря в больнице города Беер-Шева. В медучреждении рассказали, что болезнь стремительно развивалась на фоне хронических заболеваний.
Всего в Израиле обнаружили, по меньшей мере, 340 инфицирований на "Омикрон". Страна закрыла границы на въезд из США, Германии, Италии, Турции и Канады.
- Напомним, ВОЗ одобрила экстренное использование вакцины от коронавируса Nuvaxoid.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.47Продажа 30.87
- Актуальное
- Важное