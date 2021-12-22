Израиль стал первым государством, где разрешили вакцинацию четвертой дозой вакцины от COVID-19

Об этом пишет The Guardian .



Четвертую дозу вакцины можно будет получить через четыре месяца после третьей.



"Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины от COVID-19, и мы будем первопроходцами также и с четвертой дозой вакцины", - заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет.



Премьер-министр сообщил об этом после совещания правительства по борьбе с распространением штамма коронавируса "Омикрон".



По его словам, это "прекрасная новость, которая поможет справиться с волной Омикрона, захватившей мир".



Минздрав страны уже готовится к вакцинальной кампании четвертой дозой.



The Guardian отмечает, что такое решение было принято после первого в Израиле летального случая от штамма "Омикрон". Он был зафиксирован 21 декабря в больнице города Беер-Шева. В медучреждении рассказали, что болезнь стремительно развивалась на фоне хронических заболеваний.



Всего в Израиле обнаружили, по меньшей мере, 340 инфицирований на "Омикрон". Страна закрыла границы на въезд из США, Германии, Италии, Турции и Канады.

Напомним, ВОЗ одобрила экстренное использование вакцины от коронавируса Nuvaxoid.

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