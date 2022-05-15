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Израиль создает "умные классы" для украинских детей-беженцев в Молдове и Польше

15 мая, 2022 воскресенье
18:56
На фото организаторы "умных классов" и ребенок

Международная организация SmartAID, расположенная в Израиле, организует "умные классы" для обучения вынужденно перемещенных детей из Украины

Об этом пишет Jewish News Syndicate.

Из Украины из-за войны выехали более 700 тысяч школьников. Об этом сказал основатель организации Шачар Захави. Его некоммерческая организация в сотрудничестве с Global Empowerment Mission, Lifting Hands International, Всемирным детским фондом Молдовы и Pandemic of Love работает в координации с Министерством образования и организует обучение для детей 1-12 классов.

SmartAID открывает умные классы для детей-беженцев в более чем 100 школах Польши и более 30 в Молдове. В ближайшие недели, по словам основателя, организация откроет еще сотни умных классов в странах, принимающих украинцев.

Классные комнаты включают ноутбуки, проекторы, планшеты, наушники, умные экраны и техническую поддержку. SmartAID предоставляет технологию связи детей с их учителями, некоторые из которых также являются беженцами, а другие остаются в Западной Украине.

"Школа психологически очень важна, поскольку ситуация с детьми очень тяжелая. Эти дети оставили все и сейчас живут во временных приютах или в принимающих семьях", – сказал Захави.

Организация SmartAID также объединилась с Всемирным детским фондом Молдовы и Starlink SpaceX для установки и развертывания подразделений Starlink по всей Молдове во временных приютах, лагерях и школах, чтобы дать сотням беженцев и службы первой помощи доступ в Интернет.

Глава организации добавил, что обустроил "умные классы" в общественных центрах и в школах с пониманием того, что когда украинские дети вернутся в свои дома, классами будут пользоваться местные дети.

  • В пяти странах Европы для вынужденно переселенных детей из Украины напечатали 25 716 книг.

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