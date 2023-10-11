Израиль сообщил, граждане каких стран пострадали в результате нападения ХАМАС
Министерство иностранных дел Израиля опубликовало перечень стран, граждане которых пострадали от нападения ХАМАС на среду, 11 октября: в списке указаны 22 государства
Об этом говорится в сообщении МИД Израиля в соцсети X.
Пострадали граждане таких стран:
- США – 11 убитых, судьба многих граждан неустановлена;
- Украина – 2 убитых граждан;
- Ирландия – судьба 1 гражданина неизвестна;
- Великобритания – 1 убит, судьба 10 граждан неизвестна;
- Италия – судьба 2 граждан неизвестна;
- Танзания – судьба 2 граждан неизвестна;
- Германия - 1 убит, судьба нескольких человек неизвестна;
- Коста-Рика – 18 убитых, 11 граждан в заложниках, 8 раненых;
- Франция – 2 убитых, 1 гражданин в заложниках, судьба 14 – неизвестна;
- Непал – 10 убитых, 4 раненых, 1 пропавший без вести;
- Перу – судьба двух граждан неизвестна;
- Аргентина – 7 убитых, судьба 15 граждан неизвестна;
- Филиппины – судьба 7 граждан неизвестна;
- Панама – судьба 1 гражданина неизвестна;
- Парагвай – судьба 2 граждан неизвестна;
- Австрия – 3 граждан в заложниках;
- Колумбия – судьба 2 граждан неизвестна;
- Мексика – 2 граждан в заложниках;
- Китай – 1 гражданин в заложниках;
- Канада – 1 убит, судьба 3 граждан неизвестна;
- Россия – 1 убит, судьба 4 граждан неизвестна;
- Бразилия – 1 раненый, судьба трех граждан неизвестна.
В МИД Израиля добавили, что приводят текущее количество пострадавших, их количество может изменяться.
События в Израиле
Утром в субботу, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.
Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.
Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.
9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на короне с Сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.
9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.
СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.
Боевики ХАМАС сообщили , что начнут убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газа, которые будут осуществляться без предупреждений о целях.
Позже представитель ХАМАС заявил , что группировка открыта к переговорам с Израилем о перемирии, поскольку "цели были достигнуты".
Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель на заседании глав МИД Евросоюза заявил , что некоторые действия Израиля, несмотря на самозащиту, противоречат гуманитарному праву и призвал не прекращать гуманитарную поддержку Палестины.
По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.
В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Израиль, чтобы лично оценить ситуацию в страны после атаки боевиков ХАМАСа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.74Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное