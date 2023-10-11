Израиль сообщил, граждане каких стран пострадали в результате нападения ХАМАС

Об этом говорится в сообщении МИД Израиля в соцсети X.

Пострадали граждане таких стран:

США – 11 убитых, судьба многих граждан неустановлена;

Украина – 2 убитых граждан;

Ирландия – судьба 1 гражданина неизвестна;

Великобритания – 1 убит, судьба 10 граждан неизвестна;

Италия – судьба 2 граждан неизвестна;

Танзания – судьба 2 граждан неизвестна;

Германия - 1 убит, судьба нескольких человек неизвестна;

Коста-Рика – 18 убитых, 11 граждан в заложниках, 8 раненых;

Франция – 2 убитых, 1 гражданин в заложниках, судьба 14 – неизвестна;

Непал – 10 убитых, 4 раненых, 1 пропавший без вести;

Перу – судьба двух граждан неизвестна;

Аргентина – 7 убитых, судьба 15 граждан неизвестна;

Филиппины – судьба 7 граждан неизвестна;

Панама – судьба 1 гражданина неизвестна;

Парагвай – судьба 2 граждан неизвестна;

Австрия – 3 граждан в заложниках;

Колумбия – судьба 2 граждан неизвестна;

Мексика – 2 граждан в заложниках;

Китай – 1 гражданин в заложниках;

Канада – 1 убит, судьба 3 граждан неизвестна;

Россия – 1 убит, судьба 4 граждан неизвестна;

Бразилия – 1 раненый, судьба трех граждан неизвестна.

В МИД Израиля добавили, что приводят текущее количество пострадавших, их количество может изменяться.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на короне с Сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.