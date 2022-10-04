"Израиль сидит на пороховой бочке": посол ответил Зеленскому по военной помощи

Об этом дипломат сказал в интервью РБК-Украина .

"Повторюсь, Израиль активно помогает Украине, но не переходя красных линий, связанных со сложной ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль сидит на вершине пороховой бочки, в любой момент может произойти теракт, может образоваться предвоенная или военная ситуация. Поэтому Израилю необходимо действовать осторожно и думать о своей безопасности", – сказал дипломат.

По его словам, ему было "болезненно" слышать то, что сказал Зеленский, поскольку Израиль оказывает гуманитарную помощь Украине с первых дней полномасштабной войны.

Президент Владимир Зеленский подверг критике Израиль за недостаточную помощь Украине во время обращения в сообщество ведущих образовательных учреждений страны.

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