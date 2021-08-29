Израиль разрешил всем желающим получать третью дозу вакцины от COVID-19
Все граждане Израиля старше 12 лет получили разрешение делать третью прививку от коронавируса
Об этом сообщает Reuters .
Сделать дополнительную прививку против коронавируса можно минимум через пять месяцев после получения второй дозы вакцины.
В Министерстве здравоохранения Израиля заявили, что третья доза приближает вакцинированного к уровню защиты, достигнутому после второй прививки.
По данным Минздрава Израиля, эффективность второй дозы вакцины от Pfizer/BioNTech снижается через шесть месяцев после введения, отчего возникает потребность ревакцинации.
С помощью дополнительной прививки в Израиле хотят предотвратить распространение штамма коронавируса "Дельта".
- Напомним, 25 августа в Израиле стартовали прививки третьей дозой вакцины против коронавируса граждан в возрасте от 30 лет.
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