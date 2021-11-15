Израиль разрешил вакцинировать от COVID-19 детей 5-11 лет
Министерство здравоохранения Израиля одобрило вакцинацию детей 5-11 лет от COVID-19 препаратом Pfizer
Об этом сообщает Укринформ.
Решение о вакцинации детей было принято после голосования старших советников министерства здравоохранения.
Гендиректор Минздрава Нахман Аш отметил, что информация, предоставленная Pfizer, во время клинического исследования показала эффективность 91% в предотвращении заболевания коронавирусом детей в возрасте 5-11 лет.
Чиновник подчеркнул, что, по мнению большинства экспертов, польза от вакцинации детей превышает риски.
Всего в Израиле один раз вакцину против коронавируса получили более 6,2 млн человек, вторую дозу имеют более 5,7 млн. Привиты третьей дозой более 4 млн граждан.
- 11 ноября сообщалось, что Израиль первым в мире проверит готовность страны к новым штаммам коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.16
Покупка 26.16Продажа 26.43
-
EUR
Покупка 29.87Продажа 30.28
- Актуальное
- Важное