Израиль разрешил вакцинировать от COVID-19 детей 5-11 лет

Об этом сообщает Укринформ.



Решение о вакцинации детей было принято после голосования старших советников министерства здравоохранения.



Гендиректор Минздрава Нахман Аш отметил, что информация, предоставленная Pfizer, во время клинического исследования показала эффективность 91% в предотвращении заболевания коронавирусом детей в возрасте 5-11 лет.



Чиновник подчеркнул, что, по мнению большинства экспертов, польза от вакцинации детей превышает риски.



Всего в Израиле один раз вакцину против коронавируса получили более 6,2 млн человек, вторую дозу имеют более 5,7 млн. Привиты третьей дозой более 4 млн граждан.

11 ноября сообщалось, что Израиль первым в мире проверит готовность страны к новым штаммам коронавируса.

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