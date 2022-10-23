Об этом говорится в отчете Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR).

Удар был нанесен по объекту, где хранились важные детали и материально-техническое оборудование для изготовления беспилотников, отправлявшихся в Сирию из Ирана.

Согласно источникам SOHR, военное материально-техническое обеспечение и оборудование, которое использовалось для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэродрома Димас в западном Рифе Димашк, было уничтожено в результате прямого обстрела израильскими ракетами. Радар и взлетно-посадочная полоса также были обстреляны. Однако о жертвах пока не сообщается.

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