Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии, - SOHR
Авиаудар вблизи Дамаска в пятницу, 21 октября, полностью уничтожил линию сборки иранских беспилотников
Об этом говорится в отчете Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR).
Удар был нанесен по объекту, где хранились важные детали и материально-техническое оборудование для изготовления беспилотников, отправлявшихся в Сирию из Ирана.
Согласно источникам SOHR, военное материально-техническое обеспечение и оборудование, которое использовалось для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэродрома Димас в западном Рифе Димашк, было уничтожено в результате прямого обстрела израильскими ракетами. Радар и взлетно-посадочная полоса также были обстреляны. Однако о жертвах пока не сообщается.
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