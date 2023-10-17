Израиль пытается сохранить отношения с Москвой, - политолог о вероятном отказе Зеленскому в визите

Такое мнение высказал политолог, директор Центра общественных исследований "Украинский меридиан" Дмитрий Левусь в эфире телеканала "Еспресо".

"Инициатива Зеленского относительно Израиля логична и верна. Но как ни странно, израильское руководство пытается сохранить отношения с Москвой. Об этом говорили пророссийские представители израильского сообщества. Речь идет о поездках в Москву, с призывом сдерживала ХАМАС и Хезболлу, однако этого не произошло" – объяснил Левусь.

Он отметил, что вчера состоялся разговор Нетаньяху с Путиным, хотя неделю до этого Москва демонстрировала лояльность к ХАМАСу.

"Представители ХАМАС каждые полгода ездят и "целуются" с представителями Москвы. Понятно, что здесь наверняка расчет на избежание эскалации", - отметил политолог.

По его мнению, еще одной причиной вероятного отказа Зеленскому в визите в Израиль может стать эгоистический маневр страны. Дело в том, что Израиль не хочет терять эксклюзивность и приравниваться к Украине, считает Левусь.

"Они переживают, что трагедия Украины, так сказать, будет восприниматься на одном уровне с израильской трагедией. У Израиля наработана методика демонстрировать, что "наиболее пострадавшие - мы". Тогда теряется эксклюзивность общения с приезжающим туда США Байденом. Поэтому определенным образом. мы можем говорить о том, что израильский политикум по-прежнему не совсем понимает характер глобального противостояния", - сообщил политолог.