Израиль протестировал новый препарат от коронавируса: 100% пациентов выздоровели

Об этом сообщает The Jerusalem Post.



Препарат Amor-18 был разработан израильской биотехнологической компанией Amorphical. Все 18 пациентов, госпитализированные с умеренными или тяжелыми симптомами коронавируса, получавшие препарат, выздоровели и были выписаны через несколько дней.



Из 19 человек, которым давали плацебо в рамках клинического испытания, шестерых пришлось перевести в реанимацию, двое скончались. Еще двум из них позже также дали препарат Amor-18, после чего оба поправились и были выписаны из больницы.



"Поскольку пациенты, получавшие лекарства, поправились в течение нескольких дней и смогли вернуться домой, это на 100% успешное испытание", - сказал доктор Нашат Абу Салех, содиректор отдела коронавируса в медицинском центре в Цфате, где была проведена II фаза клинических испытаний препарата.



Основным ингредиентом Amor-18, вводимым перорально или путем ингаляции, является аморфный карбонат кальция (АСС). ACC может регулировать кислотные изменения pH вокруг каждой ячейки. Эти изменения влияют на способность COVID-19 проникать в клетки и размножаться.



Более масштабное испытание уже проводится в четырех медицинских центрах Израиля. В ближайшее время препарат протестируют в других странах. Семь больниц в Бразилии объявили о своем участии, к ним в скором времени планируют присоединиться другие центры в Европе и США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb