Израиль продолжил поддержку беженцев из Украины
Правительство государства Израиль решило продлить еще на один год выдачу виз и оказание всесторонней помощи беженцам от российского вторжения в Украину
Об этом сегодня, 9 апреля 2023 года, сообщили газеты Haaretz и Times of Israel .
"Управление по вопросам народонаселения также рекомендовало упростить украинским беженцам получение виз на проживание, а по работе в стране - предоставлены рекомендации, требующие согласования с и.о. министра внутренних дел. Эти шаги представляют собой существенное изменение по отношению к политике, принятой к этому времени по этому вопросу", – отмечает Haaretz.
Читайте также: Летом между Украиной, Польшей и Литвой готовится историческое событие, - польский политик Чех
По информации издания, такие изменения вызваны переданной по дипломатическому каналу критикой украинской стороны относительно недостаточной, как считает официальный Киев, помощи беженцам от войны с Россией.
- Согласно разным оценкам, в Израиле сейчас находятся 10-15 тыс. беженцев из Украины. Речь идет о женщинах, подростках и лицах пожилого возраста.
- Они имеют статус беженцев, а не репатриантов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное