Израиль продолжил поддержку беженцев из Украины

Об этом сегодня, 9 апреля 2023 года, сообщили газеты Haaretz и Times of Israel .

"Управление по вопросам народонаселения также рекомендовало упростить украинским беженцам получение виз на проживание, а по работе в стране - предоставлены рекомендации, требующие согласования с и.о. министра внутренних дел. Эти шаги представляют собой существенное изменение по отношению к политике, принятой к этому времени по этому вопросу", – отмечает Haaretz.

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По информации издания, такие изменения вызваны переданной по дипломатическому каналу критикой украинской стороны относительно недостаточной, как считает официальный Киев, помощи беженцам от войны с Россией.