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Израиль продолжил поддержку беженцев из Украины

9 апреля, 2023 воскресенье
18:04
Мир

Правительство государства Израиль решило продлить еще на один год выдачу виз и оказание всесторонней помощи беженцам от российского вторжения в Украину

Об этом сегодня, 9 апреля 2023 года, сообщили газеты Haaretz и Times of Israel .

"Управление по вопросам народонаселения также рекомендовало упростить украинским беженцам получение виз на проживание, а по работе в стране - предоставлены рекомендации, требующие согласования с и.о. министра внутренних дел. Эти шаги представляют собой существенное изменение по отношению к политике, принятой к этому времени по этому вопросу", – отмечает Haaretz.

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По информации издания, такие изменения вызваны переданной по дипломатическому каналу критикой украинской стороны относительно недостаточной, как считает официальный Киев, помощи беженцам от войны с Россией.

  • Согласно разным оценкам, в Израиле сейчас находятся 10-15 тыс. беженцев из Украины. Речь идет о женщинах, подростках и лицах пожилого возраста.
  • Они имеют статус беженцев, а не репатриантов.

Израиль
беженцы
беженцы из Украины
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