Об этом сообщает посольство Украины в Израиле .

"МВД Израиля приняло решение о продлении срока пребывания для граждан Украины, которые легально находились в Израиле по состоянию на 24 февраля 2022 года, а также въехавших в страну позже, до 31 января 2024 года", - говорится в заявлении.

В диппредставительстве отметили, что украинцам не нужно заниматься продлением туристической визы в подразделениях МВД Израиля.

Также Министерство внутренних дел страны обновило рекомендации по трудоустройству наших граждан, которые находятся в стране более 90 дней. В частности, при найме на работу работодатель должен убедиться, что у гражданина есть украинский паспорт, а также что с момента въезда лица в Израиль прошло 90 дней.

Согласно разным оценкам, в Израиле сейчас находятся 10-15 тыс. беженцев из Украины. Речь идет о женщинах, подростках и лицах пожилого возраста. Они имеют статус беженцев, а не репатриантов.