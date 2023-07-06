Израиль продлил возможность пребывания украинцев до 31 января следующего года
Министерство внутренних дел Израиля приняло решение о продлении срока пребывания для граждан Украины до 31 января 2024 года
Об этом сообщает посольство Украины в Израиле .
"МВД Израиля приняло решение о продлении срока пребывания для граждан Украины, которые легально находились в Израиле по состоянию на 24 февраля 2022 года, а также въехавших в страну позже, до 31 января 2024 года", - говорится в заявлении.
В диппредставительстве отметили, что украинцам не нужно заниматься продлением туристической визы в подразделениях МВД Израиля.
Также Министерство внутренних дел страны обновило рекомендации по трудоустройству наших граждан, которые находятся в стране более 90 дней. В частности, при найме на работу работодатель должен убедиться, что у гражданина есть украинский паспорт, а также что с момента въезда лица в Израиль прошло 90 дней.
Согласно разным оценкам, в Израиле сейчас находятся 10-15 тыс. беженцев из Украины. Речь идет о женщинах, подростках и лицах пожилого возраста. Они имеют статус беженцев, а не репатриантов.
- 9 апреля правительство государства Израиль решило продлить еще на один год выдачу виз и оказание всесторонней помощи беженцам от российского вторжения в Украину.
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