Израиль продлил медицинское страхование для беженцев из Украины до конца года
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в пятницу, 18 августа, сообщил, что страна продлила медицинское страхование для украинских беженцев до конца 2023 года
Об этом он написал в соцсети X (twitter).
"Медицинское страхование для украинских беженцев в Израиле продлено до конца 2023 года. О таком решении объявил сегодня офис премьер-министра Израиля", - отметил он.
- 10 августа посольство Украины в Израиле сообщило , что правительство страны прекратило финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для украинских беженцев.
- Тогда глава дипломатического ведомства Евгений Корнийчук заявил : "Мало того, что израильское правительство отказывается продавать Украине средства защиты от убийства наших граждан россиянами, - теперь Израиль также прекращает оказание медицинской помощи беженцам, бежавшим в Израиль от угрозы жестокого убийства".
- 14 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с израильским коллегой Эли Коэном отмену медстрахования для украинцев. Кулеба отметил, что эта проблема будет решена в ближайшее время.
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