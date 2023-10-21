Израиль призывает своих граждан уехать из Египта и Иордании, потому что они могут стать жертвами демонстрантов

Об этом сообщает The Times of Israel.

В агентстве национальной безопасности, офиса премьер-министра и министерства иностранных дел Израиля заявляют, что они встревожены путешествиями израильтян в Египет (включая Синайский полуостров) и Иорданию, где разворачиваются протесты в поддержку палестинцев, поэтому призывают всех граждан как можно скорее покинуть эти страны. Израиль определяет 4-й уровень угрозы в этих странах.

Для Марокко Израиль установил 3-й уровень угрозы, а израильтян просят избегать несущественных путешествий.

"Из-за продолжения войны было выявлено дальнейшее значительное обострение протестов против Израиля в последние дни в разных странах мира, с упором на арабские страны Ближнего Востока, наряду с проявлениями враждебности и насилия против израильтян и евреев", – говорится в сообщении.

Гражданам Израиля также рекомендуется избегать пребывания во всех арабских странах Ближнего Востока, включая Турцию, Египет (включая Синай), Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко, а также Малайзию, Бангладеш, Индонезию и Мальдивы.