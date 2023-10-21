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Израиль призывает своих граждан уехать из Египта и Иордании, потому что они могут стать жертвами демонстрантов

21 октября, 2023 суббота
11:43
Мир

Граждан Израиля страна предостерегает от поездок в Египет, Иорданию и Марокко из-за риска агрессии демонстрантов, вышедших на протесты во многих странах Ближнего Востока

Об этом сообщает The Times of Israel.

В агентстве национальной безопасности, офиса премьер-министра и министерства иностранных дел Израиля заявляют, что они встревожены путешествиями израильтян в Египет (включая Синайский полуостров) и Иорданию, где разворачиваются протесты в поддержку палестинцев, поэтому призывают всех граждан как можно скорее покинуть эти страны. Израиль определяет 4-й уровень угрозы в этих странах.

Для Марокко Израиль установил 3-й уровень угрозы, а израильтян просят избегать несущественных путешествий.

"Из-за продолжения войны было выявлено дальнейшее значительное обострение протестов против Израиля в последние дни в разных странах мира, с упором на арабские страны Ближнего Востока, наряду с проявлениями враждебности и насилия против израильтян и евреев", – говорится в сообщении.

Гражданам Израиля также рекомендуется избегать пребывания во всех арабских странах Ближнего Востока, включая Турцию, Египет (включая Синай), Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко, а также Малайзию, Бангладеш, Индонезию и Мальдивы.

  • Вечером вторника, 17 октября, в Иордании, Турции, Ливане, Иране, Египте и Ираке тысячи человек вышли на улицы в знак протеста после авиаудара по больнице в Газе.
  • Весь вечер в Турции проходили акции протеста против обстрела госпиталя Аль-Ахли в Газе. Митингующие собирались у израильского посольства в Анкаре и генконсульства в Стамбуле.
  • В среду, 18 октября, десятки протестующих вышли на улицы возле американского Капитолия, требуя прекращения огня по Газе. Арестованы 300 человек.
Израиль
Палестина
Индонезия
Турция
Египет
Малайзия
Война в Израиле
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