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Израиль призвал своих граждан не ехать в Украину на празднование Рош га-Шана

26 июля, 2022 вторник
16:19
Мир

Министерство иностранных дел Израиля призывает граждан воздержаться от посещения Украины накануне празднования еврейского Нового года

Об этом сообщило Посольство Израиля в Украине в Фейсбуке.

Как сообщается, израильтян просят воздержаться от посещения Умани и окрестностей города в канун празднования еврейского Нового года из-за военной агрессии России против Украины.

"В связи с военными действиями в Украине МИД Израиля призывает израильских граждан воздержаться от посещения Украины, включая город Умань и его окрестности. Рекомендуем находящимся в Украине израильским гражданам немедленно покинуть территорию страны. В Украине сохраняется опасность ракетных ударов и воздушных атак по населенным пунктам и гражданским объектам, в том числе – в центре и на западе страны. Речь идет о реальной угрозе жизни", - говорится в сообщении.

Также, в министерстве отметили, что работники Посольства Израиля не находятся постоянно в Украине, поэтому они не смогут предоставить консульскую помощь в случае необходимости.

  • Ранее сообщалось, что Посол в Израиле предупредил, что в этом году паломники не смогут приехать в Умань.
  • Израиль сможет принять 100 тысяч украинских евреев до конца года.

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Украина
Израиль
война с Россией
Умань
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