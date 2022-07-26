Израиль призвал своих граждан не ехать в Украину на празднование Рош га-Шана

Об этом сообщило Посольство Израиля в Украине в Фейсбуке.

Как сообщается, израильтян просят воздержаться от посещения Умани и окрестностей города в канун празднования еврейского Нового года из-за военной агрессии России против Украины.

"В связи с военными действиями в Украине МИД Израиля призывает израильских граждан воздержаться от посещения Украины, включая город Умань и его окрестности. Рекомендуем находящимся в Украине израильским гражданам немедленно покинуть территорию страны. В Украине сохраняется опасность ракетных ударов и воздушных атак по населенным пунктам и гражданским объектам, в том числе – в центре и на западе страны. Речь идет о реальной угрозе жизни", - говорится в сообщении.

Также, в министерстве отметили, что работники Посольства Израиля не находятся постоянно в Украине, поэтому они не смогут предоставить консульскую помощь в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что Посол в Израиле предупредил, что в этом году паломники не смогут приехать в Умань.

Израиль сможет принять 100 тысяч украинских евреев до конца года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb