Израиль призвал своих граждан не ехать в Украину на празднование Рош га-Шана
Министерство иностранных дел Израиля призывает граждан воздержаться от посещения Украины накануне празднования еврейского Нового года
Об этом сообщило Посольство Израиля в Украине в Фейсбуке.
Как сообщается, израильтян просят воздержаться от посещения Умани и окрестностей города в канун празднования еврейского Нового года из-за военной агрессии России против Украины.
Также, в министерстве отметили, что работники Посольства Израиля не находятся постоянно в Украине, поэтому они не смогут предоставить консульскую помощь в случае необходимости.
- Ранее сообщалось, что Посол в Израиле предупредил, что в этом году паломники не смогут приехать в Умань.
- Израиль сможет принять 100 тысяч украинских евреев до конца года.
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