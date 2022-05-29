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Израиль приютит 100 000 украинских евреев, - министр иммиграции

29 мая, 2022 воскресенье
16:15
беженцы из Украины На фото министр иммиграции Пнина Тамано-Шата

Министр иммиграции Израиля Пнина Тамано-Шата заявила, что страна сможет принять 100 тысяч украинских евреев до конца года

Об этом пишет The Daily Telegraph.

Издание пишет, что так министр хочет убедить украинских евреев, что Израиль является приветливой страной. В разговоре с журналистами она поделилась, что ее опыт беженца заставил ее принять такое решение.

"Моя цель – 100 000 в этом году, а 20 000 фактически уже здесь",- сказала она.

По данным издания, в Украине проживает основное еврейское население, которое перед началом войны насчитывало 400 000 человек, и включает президента страны Владимира Зеленского. Общество в основном базируется в крупных городах, таких как Днепр, Киев и Одесса, но ряд еврейских семей также попал в ловушку из-за боевых действий в селах на Востоке Украины.

"Как вы знаете, многие беженцы, прибывшие в Израиль, это женщины с детьми и без мужчин, поскольку мужчинам запрещено выезжать из Украины. Мы видели пожилых людей в большом количестве. Мы также видели, как многие пережившие Холокост приезжают в Израиль без семьи",- сказала министр.

Издание отмечает, что когда началась война, Израиль столкнулся с волной критики за то, что установил ограничения на количество нееврейских беженцев, которых он будет принимать, и требовал от украинцев наличного залога в размере около 2000 фунтов стерлингов. Впоследствии позиции политиков изменились. Тамано-Шата говорит, что она хочет убедить украинских евреев, что Израиль является приветливой страной и может предложить им больше, чем страны ЕС, такие как Германия, принимающая также большое количество еврейских беженцев.

"Я могу вас заверить, что мы безопасная страна – да, у нас есть вызов безопасности, мы боремся с террором, и это нелегко. И все же, находясь в Израиле, вы выходите на улицу ночью и люди чувствуют себя в безопасности. И это теплое общество. Если вам нужна помощь, просто поговорите с людьми на улице, люди любят помогать", - добавила она.

  • 15 марта Израиль отменил безвиз для Украины и больше не будет принимать беженцев.
  • 21 марта Израиль упростил условия въезда для украинских евреев, бегущих от войны.
  • 19 апреля результаты опроса института демократии свидетельствовали, что 44% израильтян считают, что страна должна принимать украинских беженцев, независимо от их вероисповедания.

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