Израиль приютит 100 000 украинских евреев, - министр иммиграции

Об этом пишет The Daily Telegraph.

Издание пишет, что так министр хочет убедить украинских евреев, что Израиль является приветливой страной. В разговоре с журналистами она поделилась, что ее опыт беженца заставил ее принять такое решение.

"Моя цель – 100 000 в этом году, а 20 000 фактически уже здесь",- сказала она.

По данным издания, в Украине проживает основное еврейское население, которое перед началом войны насчитывало 400 000 человек, и включает президента страны Владимира Зеленского. Общество в основном базируется в крупных городах, таких как Днепр, Киев и Одесса, но ряд еврейских семей также попал в ловушку из-за боевых действий в селах на Востоке Украины.

"Как вы знаете, многие беженцы, прибывшие в Израиль, это женщины с детьми и без мужчин, поскольку мужчинам запрещено выезжать из Украины. Мы видели пожилых людей в большом количестве. Мы также видели, как многие пережившие Холокост приезжают в Израиль без семьи",- сказала министр.

Издание отмечает, что когда началась война, Израиль столкнулся с волной критики за то, что установил ограничения на количество нееврейских беженцев, которых он будет принимать, и требовал от украинцев наличного залога в размере около 2000 фунтов стерлингов. Впоследствии позиции политиков изменились. Тамано-Шата говорит, что она хочет убедить украинских евреев, что Израиль является приветливой страной и может предложить им больше, чем страны ЕС, такие как Германия, принимающая также большое количество еврейских беженцев.

"Я могу вас заверить, что мы безопасная страна – да, у нас есть вызов безопасности, мы боремся с террором, и это нелегко. И все же, находясь в Израиле, вы выходите на улицу ночью и люди чувствуют себя в безопасности. И это теплое общество. Если вам нужна помощь, просто поговорите с людьми на улице, люди любят помогать", - добавила она.

15 марта Израиль отменил безвиз для Украины и больше не будет принимать беженцев.

21 марта Израиль упростил условия въезда для украинских евреев, бегущих от войны.

19 апреля результаты опроса института демократии свидетельствовали, что 44% израильтян считают, что страна должна принимать украинских беженцев, независимо от их вероисповедания.

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