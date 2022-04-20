Израиль присоединяется к помощи Украины "тяжелым вооружением" – предоставит каски и бронежилеты
Министры обороны Украины и Израиля провели телефонный разговор
Об этом израильский посол в Киеве Михаил Бродский написал на своем Telegram-канале.
"Бени Ганц выразил поддержку народу Украины и осудил атаки мирного населения. Также он сообщил о решении Израиля предоставить Украине каски и бронежилеты", – написал Бродский.
Кроме того, посол подтвердил готовность Израиля принять двустороннюю встречу Путина и Зеленского. В Иерусалиме также могут встретиться делегации двух стран.
Напомним, 44% израильтян считают , что страна должна принимать украинских беженцев независимо от их вероисповедания.
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