Израиль приобретет у Германии три подлодки класса "Дакар": это усилит боеспособность флота

Об этом сообщает Associated Press.



Как отмечает министерство обороны Израиля, страна приобретет подлодки класса "Дакар" производства ThyssenKrupp.



Министр обороны Бенни Ганц заявил, что это "усилит возможности флота и будет способствовать преимуществу Израиля в сфере безопасности в регионе".



По его словам, часть стоимости субмарин покроет германское правительство.



Известно, что соглашение подписано на фоне расследования коррупционной деятельности предыдущего правительства Израиля, в частности по закупке подводных лодок.

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