Израиль примет на лечение 20 тяжелораненых украинских военных
Израиль примет на лечение 20 тяжелораненых украинских защитников, двое из которых прибудут в страну 25 сентября
Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в твиттере .
"Израиль примет на лечение 20 украинских военных, получивших тяжелые ранения во время войны", - написал он.
Двое защитников прибудут в страну 25 сентября и будут лечиться в клинике AFSMC TelHashomer. Медицинская помощь предусматривает протезирование и реабилитацию.
- 11 августа 30 психологов из структур Министерства внутренних дел Украины начали обучение у специалистов израильской организации Israel Trauma Coalition. Для украинских психологов проведут курс основ самопомощи и помощи ближнему в кризисных ситуациях.
- В тот же день мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что Израиль будет лечить , в том числе протезировать, раненых украинских военных, а также принимать на лечение детей с онкологией.
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