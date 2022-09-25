Израиль примет на лечение 20 тяжелораненых украинских военных

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в твиттере .

"Израиль примет на лечение 20 украинских военных, получивших тяжелые ранения во время войны", - написал он.

Двое защитников прибудут в страну 25 сентября и будут лечиться в клинике AFSMC TelHashomer. Медицинская помощь предусматривает протезирование и реабилитацию.

11 августа 30 психологов из структур Министерства внутренних дел Украины начали обучение у специалистов израильской организации Israel Trauma Coalition. Для украинских психологов проведут курс основ самопомощи и помощи ближнему в кризисных ситуациях.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что Израиль будет лечить , в том числе протезировать, раненых украинских военных, а также принимать на лечение детей с онкологией.

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