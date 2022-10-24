Об этом сообщает The New York Times .

По словам неназванного украинского чиновника, ставшего собеседником издания, Израиль после атак беспилотников Shahed-136 по гражданской инфраструктуре предоставил разведывательные данные, полезные для борьбы с дронами.

Официально, Израиль и Украина эту информацию не комментировали.

20 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и обсудил с ним запрос Украины на предоставление систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны.

19 октября министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил , что его страна поможет Украине разработать систему оповещения для ПВО, но не будет поставлять оружие.

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