Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами, - NYT
Израиль предоставил Киеву разведывательные данные для борьбы с иранскими беспилотниками, которые для атак Россия использует против Украины
Об этом сообщает The New York Times .
По словам неназванного украинского чиновника, ставшего собеседником издания, Израиль после атак беспилотников Shahed-136 по гражданской инфраструктуре предоставил разведывательные данные, полезные для борьбы с дронами.
Официально, Израиль и Украина эту информацию не комментировали.
20 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и обсудил с ним запрос Украины на предоставление систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны.
- 19 октября министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил , что его страна поможет Украине разработать систему оповещения для ПВО, но не будет поставлять оружие.
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