Израиль позволит работать беженцам из Украины, прибывшим к началу войны
С 1 июля украинцы, прибывшие в начале полномасштабной войны с Россией, смогут работать в Израиле. Это решение касается около 13 000 человек
Об этом пишет Haaretz.
Решение о разрешении на трудоустройство было принято после нескольких судебных процессов. Тель-Авивский районный суд постановил, что управление по народонаселению и иммиграции должно предоставлять гражданам Украины временные разрешения на работу.
Ожидается, что это решение коснется около 13 000 украинцев, которые сейчас находятся в Израиле, у которых истек срок действия туристических виз. Кроме того, для граждан Украины, прибывших после начала российского вторжения, МВД продлило вид на жительство до конца июля.
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