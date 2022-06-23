Израиль позволит работать беженцам из Украины, прибывшим к началу войны

Об этом пишет Haaretz.

Решение о разрешении на трудоустройство было принято после нескольких судебных процессов. Тель-Авивский районный суд постановил, что управление по народонаселению и иммиграции должно предоставлять гражданам Украины временные разрешения на работу.

Ожидается, что это решение коснется около 13 000 украинцев, которые сейчас находятся в Израиле, у которых истек срок действия туристических виз. Кроме того, для граждан Украины, прибывших после начала российского вторжения, МВД продлило вид на жительство до конца июля.

21 марта Израиль упростил условия въезда для украинских евреев, бегущих от войны.

По состоянию на 28 марта в Израиль прибыли 16 тысяч вынужденно переселенных людей из Украины. Две трети из них не имеют еврейских корней

29 мая министр иммиграции Израиля Пнина Тамано-Шата заявила , что страна сможет принять 100 тысяч украинских евреев до конца года.

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