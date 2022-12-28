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Израиль повысил готовность к нападению на Иран, - Bloomberg

28 декабря, 2022 среда
21:04
Мир

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль повысил свою готовность к нападению на Иран

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Выступая на церемонии вручения дипломов военно-воздушным силам, Ганц сказал, что однажды пилоты могут быть призваны принять участие в таком наступлении.

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"Вы можете через два-три года пересечь небо на востоке и поучаствовать в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся, при этом значительно повышая готовность в последние годы", – сказал Ганц.

  • Министр обороны Израиля Бени Ганц ранее заявил, что у Израиля нет достаточных производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки Украине систем противовоздушной обороны.
  • 21 ноября Израиль предупредил власти РФ, что если Иран начнет снабжение баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты от него.
  • 6 декабря стало известно, что Америка и Израиль будут совместно разрабатывать лазерное противоракетное оружие.

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Израиль
Иран
война с Россией
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