Израиль повысил готовность к нападению на Иран, - Bloomberg
Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль повысил свою готовность к нападению на Иран
Об этом сообщило издание Bloomberg.
Выступая на церемонии вручения дипломов военно-воздушным силам, Ганц сказал, что однажды пилоты могут быть призваны принять участие в таком наступлении.
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"Вы можете через два-три года пересечь небо на востоке и поучаствовать в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся, при этом значительно повышая готовность в последние годы", – сказал Ганц.
- Министр обороны Израиля Бени Ганц ранее заявил, что у Израиля нет достаточных производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки Украине систем противовоздушной обороны.
- 21 ноября Израиль предупредил власти РФ, что если Иран начнет снабжение баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты от него.
- 6 декабря стало известно, что Америка и Израиль будут совместно разрабатывать лазерное противоракетное оружие.
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