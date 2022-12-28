Израиль повысил готовность к нападению на Иран, - Bloomberg

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Выступая на церемонии вручения дипломов военно-воздушным силам, Ганц сказал, что однажды пилоты могут быть призваны принять участие в таком наступлении.

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"Вы можете через два-три года пересечь небо на востоке и поучаствовать в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся, при этом значительно повышая готовность в последние годы", – сказал Ганц.

Министр обороны Израиля Бени Ганц ранее заявил, что у Израиля нет достаточных производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки Украине систем противовоздушной обороны.

21 ноября Израиль предупредил власти РФ, что если Иран начнет снабжение баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты от него.

6 декабря стало известно, что Америка и Израиль будут совместно разрабатывать лазерное противоракетное оружие.

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