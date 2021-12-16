Израиль поставит в Украину 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский .



Мы рады, что имеем возможность помочь Украине в борьбе с COVID-19. Через 10 дней мы будем отмечать 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими двумя странами, и этот жест является символом крепких связей и дружбы, которые существуют между Израилем. и Украиной", - отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.



В посольстве уточнили, что Израиль передаст Украине 500 тыс. вакцины AstraZeneca через механизм COVAX, цель которого – ускорение производства препаратов для прививки от COVID-19 и их доставка в разные страны.

Напомним, Pfizer передаст Украине 300 тыс. курсов инновационных лекарств от COVID-19.

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