Израиль после антисемитских заявлений Лаврова увеличит помощь Украине, - СМИ

Об этом сообщает Haaretz .

По информации издания, израильское правительство решило существенно увеличить военную и гуманитарную помощь Украине.

В то же время, Израиль не планирует предоставлять Украине наступательное вооружение и системы противовоздушной обороны.

Решение об увеличении помощи было принято сразу после дипломатического скандала с Россией. Израиль возмутили высказывания Сергея Лаврова, который назвал евреев "самыми заядлыми антисемитами".

2 мая Сергей Лавров назвал евреев "самыми заядлыми антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал антисемитские заявления Сергея Лаврова свидетельством господства в России нацистской идеологии.

3 мая в МИД России, в ответ на упреки в антисемитизме, обвинили Израиль в поддержке неонацизма.

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