Израиль после антисемитских заявлений Лаврова увеличит помощь Украине, - СМИ
После антисемитских заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова правительство Израиля решило увеличить помощь Украине
Об этом сообщает Haaretz .
По информации издания, израильское правительство решило существенно увеличить военную и гуманитарную помощь Украине.
В то же время, Израиль не планирует предоставлять Украине наступательное вооружение и системы противовоздушной обороны.
Решение об увеличении помощи было принято сразу после дипломатического скандала с Россией. Израиль возмутили высказывания Сергея Лаврова, который назвал евреев "самыми заядлыми антисемитами".
- 2 мая Сергей Лавров назвал евреев "самыми заядлыми антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал антисемитские заявления Сергея Лаврова свидетельством господства в России нацистской идеологии.
- 3 мая в МИД России, в ответ на упреки в антисемитизме, обвинили Израиль в поддержке неонацизма.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.16
Покупка 31.16Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.73Продажа 33.7
- Актуальное
- Важное