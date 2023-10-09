Израиль попросил у США высокоточные бомбы и системы ПВО - CNN

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что такой запрос пришел после того, как министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что страна немедленно предоставит Израилю помощь в области безопасности.

Израильский чиновник заявил, что запрос у США содержит Joint Direct Attack Munitions, или JDAM, набор, превращающий неуправляемую "тупую" бомбу в точное "умное" оружие. Израиль применил высокоточные бомбы для того, чтобы наносить удары по целям в Газе с воздуха.

Кроме этого, Израиль просит дополнительные системы ПВО малой дальности "Железный купол", перехвативших множество ракет, выпущенных из Газы. Но система была поражена шквалом воздушных целей, что позволило нескольким ракетам пролететь через территорию Израиля и нанести удар.

Израильский чиновник также сказал, что израильская армия может запросить дополнительную помощь и оружие, в зависимости от того, как развернется кампания Израиля против ХАМАС.