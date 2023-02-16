Израиль полностью возобновил работу посольства в Киеве

Об этом он написал в twitter.

"Над посольством в Украине снова развевается флаг Израиля. Впервые с начала войны сегодня я снова на постоянной основе открыл посольство Израиля в Киеве вместе с послом Михаэлем Бродским", - пишет дипломат.

Он отметил, что дальнейшая деятельность посольства будет способствовать укреплению отношений между странами.