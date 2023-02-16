Израиль полностью возобновил работу посольства в Киеве
В четверг, 16 февраля, Израиль возобновил работу своего посольства в Киеве, флаг над учреждением поднял министр иностранных дел страны Эли Коэн
Об этом он написал в twitter.
"Над посольством в Украине снова развевается флаг Израиля. Впервые с начала войны сегодня я снова на постоянной основе открыл посольство Израиля в Киеве вместе с послом Михаэлем Бродским", - пишет дипломат.
Он отметил, что дальнейшая деятельность посольства будет способствовать укреплению отношений между странами.
- Глава комиссии Кнессета (парламента) по иностранным делам и безопасности Юлий Эдельштейн подтвердил информацию СМИ о том, что США передали Украине оружие из американских складов в Израиле.
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