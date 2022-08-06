Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа и объявил мобилизацию резервистов
Из сектора Газа по Израилю было выпущено более 100 ракет, в стране объявили о мобилизации 25 тыс. резервистов
Об этом сообщает Армия обороны Израиля в twitter .
По информации израильских военных, в ночь на 6 августа, террористы "Исламского джихада" выпустили из сектора Газа по территории страны более 100 ракет. Более 30 ракет не долетели до израильской территории и упали в секторе Газа. Еще 33 удалось сбить с помощью системы противоракетной обороны "Железный купол". 13 ракет разорвались на израильской территории. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
Массированный обстрел произошел после того, как 5 августа израильская армия начала операцию "Рассвет" против палестинских группировок из сектора Газа.
- 5 августа в Израиле объявили ракетную угрозу, власти открыли бомбоубежища.
- Вскоре после этого Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главаря террористов из "Исламского джихада" Тайсира Джабари.
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