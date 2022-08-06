Об этом сообщает Армия обороны Израиля в twitter .

По информации израильских военных, в ночь на 6 августа, террористы "Исламского джихада" выпустили из сектора Газа по территории страны более 100 ракет. Более 30 ракет не долетели до израильской территории и упали в секторе Газа. Еще 33 удалось сбить с помощью системы противоракетной обороны "Железный купол". 13 ракет разорвались на израильской территории. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Массированный обстрел произошел после того, как 5 августа израильская армия начала операцию "Рассвет" против палестинских группировок из сектора Газа.

5 августа в Израиле объявили ракетную угрозу, власти открыли бомбоубежища.

Вскоре после этого Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главаря террористов из "Исламского джихада" Тайсира Джабари.

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