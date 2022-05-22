Израиль подтвердил случаи заболевания оспой обезьян

Об этом информируют на сайте BBC .

"Израиль заявил, что идентифицировали одного инфицированного человека, который недавно путешествовал, но еще расследуют другие подозрительные случаи", - говорится в сообщении. В общей сложности уже 14 стран подтвердили заражение оспы обезьян.

Читайте также: По Европе и Америке распространяется обезьянья оспа. Узнайте, есть ли у вас к ней иммунитет

Справочно. Обезьянья оспа – редкое тропическое заболевание, течение которого зависит от штамма. Штамм "Конго" вызывает тяжелое течение: 10% больных, зараженным им, умирают. Смертность от западноафриканского штамма составляет 1%, и именно его сейчас фиксируют, например, в Великобритании.

Инфицирование происходит воздушно-капельным путем при контакте с биологическими жидкостями зараженных людей или животных (обезьян, белок, грызунов), а также при употреблении в пищу мяса инфицированных животных. Однако эксперты отмечают, что чаще всего вирус передается от животных.

Ранее мы сообщали о зарегистрированных случаях в Испании, в Португалии – 5. Болезнь также зафиксировали в Великобритании, Канаде и США.

19 и 20 мая в Бельгии, Германии, Канаде и Австралии подтвердили первые случаи обезьяньей оспы. Ранее случаи зафиксированы в Великобритании, Португалии и Испании.

21 мая в Швейцарии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb