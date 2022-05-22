Израиль подтвердил случаи заболевания оспой обезьян
В Израиле подтвердили первый случай оспы обезьян. Заразился человек, недавно путешествовавший. Впрочем, сообщается, что есть и другие подозрительные случаи. В общей сложности уже 14 стран сообщили о заражении
Об этом информируют на сайте BBC .
"Израиль заявил, что идентифицировали одного инфицированного человека, который недавно путешествовал, но еще расследуют другие подозрительные случаи", - говорится в сообщении.
В общей сложности уже 14 стран подтвердили заражение оспы обезьян.
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Справочно. Обезьянья оспа – редкое тропическое заболевание, течение которого зависит от штамма. Штамм "Конго" вызывает тяжелое течение: 10% больных, зараженным им, умирают. Смертность от западноафриканского штамма составляет 1%, и именно его сейчас фиксируют, например, в Великобритании.
Инфицирование происходит воздушно-капельным путем при контакте с биологическими жидкостями зараженных людей или животных (обезьян, белок, грызунов), а также при употреблении в пищу мяса инфицированных животных. Однако эксперты отмечают, что чаще всего вирус передается от животных.
- Ранее мы сообщали о зарегистрированных случаях в Испании, в Португалии – 5. Болезнь также зафиксировали в Великобритании, Канаде и США.
- 19 и 20 мая в Бельгии, Германии, Канаде и Австралии подтвердили первые случаи обезьяньей оспы. Ранее случаи зафиксированы в Великобритании, Португалии и Испании.
- 21 мая в Швейцарии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян.
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