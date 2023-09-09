Израиль подписал соглашение в области кино с РФ: после протестов его назвали "ошибкой дипломатии"
Источники в руководстве Израиля назвали подписание соглашения о сотрудничестве с Россией в области кино большой ошибкой, допущенной руководством МИД страны
Об этом сообщает агентство Ynet.
Правительственные источники издания отметили, что работа над соглашением длилась 15 лет, и несколько месяцев назад была достигнута договоренность о ее подписании. МИД Израиля считал, что это вполне обычное мероприятие, и не приняло во внимание обстоятельства, а также не ожидало, что российская сторона устроит из этого большую шумиху. К тому же, за день до подписания президент Владимир Путин взорвался очередной антисемитской тирадой.
Источники в израильском правительстве говорят, что в результате Израиль заплатит огромную цену за этот договор и ничего не получит.
- 6 сентября правительство Израиля подписало соглашение с РФ о сотрудничестве в области кинопроизводства. В России его назвали "важным вкладом в развитие двустороннего культурного сотрудничества".
- Накануне, 5 сентября, президент РФ Владимир Путин сделал громкое антисемитское заявление. Он заявил, будто этнического еврея Зеленского избрали президентом Украины "западные кураторы" и назвал "отвратительным" то, что он "прикрывает героизацию нацизма". Президент РФ также заявил, что Зеленский таким образом "прикрывает" тех, кто якобы "возглавил Холокост в Украине".
- На соглашение отреагировало посольство Украины в Израиле, отметив, что в то время когда Россия ведет несправедливую войну и ежедневно атакует гражданские объекты в Украине, Тель-Авив подписывает с ней сомнительное соглашение.
- В то же время в Израиле начали сбор подписей под петицией за расторжение договора с Россией. Многие деятели культуры Израиля выступили с категорическим осуждением нового соглашения о совместном кинопроизводстве. "Мы не будем сотрудничать с авторитарной страной. Больше года Россия атакует и ужасным образом разрушает Украину, уничтожает ее граждан, похищает детей и наносит удар за ударом", - говорится в письме, которое подписали известные режиссеры и сценаристы.
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