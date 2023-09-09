Израиль подписал соглашение в области кино с РФ: после протестов его назвали "ошибкой дипломатии"

Об этом сообщает агентство Ynet.

Правительственные источники издания отметили, что работа над соглашением длилась 15 лет, и несколько месяцев назад была достигнута договоренность о ее подписании. МИД Израиля считал, что это вполне обычное мероприятие, и не приняло во внимание обстоятельства, а также не ожидало, что российская сторона устроит из этого большую шумиху. К тому же, за день до подписания президент Владимир Путин взорвался очередной антисемитской тирадой.

Источники в израильском правительстве говорят, что в результате Израиль заплатит огромную цену за этот договор и ничего не получит.