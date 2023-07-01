Израиль по пенальти победил Грузию и вышел в полуфинал молодежного ЧЕ по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Основное время и овертайм матча истек вничью 0:0. Израиль и Грузия определяли победителя в серии пенальти, где лучшими оказались игроки из Израиля.

В полуфинале молодежного Евро-2023 Израиль сыграет против победителя пары Англия/Португалия. Матч пройдет 5 июля.

Наша молодежка удачно выступила в группе B, где опередила Хорватию и Румынию, но по дополнительным показателям уступила Испанию.

Матч Франция – Украина в четвертьфинале молодежного Евро-2023 пройдет 2 июля. Начало в 22:00.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Евро-2023 (U21)

Четвертьфинал

1 июля

Грузия – Израиль 0:0

Серия пенальти – 3:4