Израиль по пенальти победил Грузию и вышел в полуфинал молодежного ЧЕ по футболу
В четвертьфинале молодежного Евро-2023 сборная Израиля победила в серии пенальти Грузию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Основное время и овертайм матча истек вничью 0:0. Израиль и Грузия определяли победителя в серии пенальти, где лучшими оказались игроки из Израиля.
В полуфинале молодежного Евро-2023 Израиль сыграет против победителя пары Англия/Португалия. Матч пройдет 5 июля.
Наша молодежка удачно выступила в группе B, где опередила Хорватию и Румынию, но по дополнительным показателям уступила Испанию.
Матч Франция – Украина в четвертьфинале молодежного Евро-2023 пройдет 2 июля. Начало в 22:00.
Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.
Евро-2023 (U21)
Четвертьфинал
1 июля
Грузия – Израиль 0:0
Серия пенальти – 3:4
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