Израиль планирует построить стену на границе с Иорданией
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вдоль границы с Иорданией планируют построить стену, чтобы оттуда не было проникновения
Об этом он написал в Twitter.
Нетаньяху отметил, что Израиль установил забор вдоль южной границы с Египтом и остановил проникновение оттуда в страну. По его словам, таким образом они остановили более миллиона человек из Африки, которые бы "уничтожили" Израиль.
"Сейчас мы построим забор на нашей восточной границе (Иордания) и гарантируем, что оттуда тоже не будет проникновения. Защитим наши границы – защитим свою страну!" – написал премьер-министр.
- На юге Тель-Авива в субботу, 2 августа, произошли столкновения между сторонниками и противниками диктатуры эритрейского правительства и полицией, в результате чего ранения получили около 140 человек.
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