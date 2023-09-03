Израиль планирует построить стену на границе с Иорданией

Об этом он написал в Twitter.

Нетаньяху отметил, что Израиль установил забор вдоль южной границы с Египтом и остановил проникновение оттуда в страну. По его словам, таким образом они остановили более миллиона человек из Африки, которые бы "уничтожили" Израиль.

"Сейчас мы построим забор на нашей восточной границе (Иордания) и гарантируем, что оттуда тоже не будет проникновения. Защитим наши границы – защитим свою страну!" – написал премьер-министр.