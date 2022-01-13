Израиль планирует начать COVID-вакцинацию младенцев до апреля

Об этом сообщает Times of Israel .

Директор по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шалмон сообщил, что вакцинация детей с 6-месячного возраста может начаться уже в апреле.

"В Израиле сейчас доступны вакцины для всех в возрасте пяти лет и старше. Я считаю, что до апреля это будет расширено для всех возрастов старше шести месяцев", - отметил он.

Эпидемиолог, советник правительства по коронавирусу профессор Надав Давидович отметил, что родители не должны терять бдительность.

"Дети часто болеют гораздо меньше, чем взрослые, но они могут иметь PIMS (детский воспалительный мультисистемный синдром, последствие COVID-19) и длительный COVID, поэтому важны вакцины, и для детей до пяти лет будут вакцины", - сказал он.

По его словам, штамм "Омикрон" более заразен среди детей, особенно по сравнению с первичной формой вируса. Поэтому в будущем Израиль планирует внести вакцинацию от коронавируса в график вакцинации для детей.

"Я предполагаю, что когда болезнь станет эндемичной, у нас будут вакцины против COVID в рамках регулярного графика вакцинации, такого как MMR, поэтому люди, которые родятся, получат график вакцинации вместе с другими вакцинами", - добавил Давыдович.