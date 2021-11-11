Израиль первым в мире проверит готовность государства к новым штаммам коронавируса

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на пресс-службу правительства Израиля.



На учениях будут проверять способность государственных ведомств и национальных агентств реагировать на появление нового штамма коронавируса Omega. Сейчас в Израиле этот вариант COVID-19 не диагностирован.



Мероприятие состоится под руководством премьер-министра государства Нафтали Беннета в формате военных учений.



По его словам, необходимо отслеживать ситуацию и быть готовыми к любому развитию событий.



Мероприятие проведет министр гражданской обороны Израиля в Национальном центре управления в Иерусалиме. Обучение также будет касаться комендантского часа и карантинной политики, а также закрытия школ из-за пандемии, туризма, экономической поддержки граждан, информирования населения, тестирования защиты вакцин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb