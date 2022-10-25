Израиль передаст США доказательства использования иранских беспилотников в Украине, - СМИ
Президент Израиля Ицхак Герцог представит президенту США Джо Байдену разведывательные данные, доказывающие, что Россия разместила в Украине иранские дроны-камикадзе
Эту информацию он предоставит во время своего визита в Вашингтон во вторник и среду, сообщает Haaretz.
В частности, Герцог проинформирует Байдена, что израильское оборонное ведомство обнаружило в Украине фрагменты иранских ударных беспилотников Shahed-136, а также что в последние недели иранское оружие было использовано против украинского гражданского населения.
Израильская разведка установила, что фрагменты беспилотников, найденные в Украине, идентичны структуре, размеру и нумерации аналогичным беспилотникам, развернутым во время иранских военных учений в декабре 2021 года.
Другие доказательства свидетельствуют о том, что беспилотники, сбитые в Украине, имеют двигатели, подобные тем, что были продемонстрированы Ираном во время выставки в октябре 2014 года.
Отметим, встреча президентов США и Израиля по иранскому оружию в Украине состоится через день после того, как президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Израиль из-за непредоставления Украине оборонной военной техники.
Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.
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