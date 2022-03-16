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Израиль передал Украине 16 тонн медикаментов и гумгрузов. Запланировано еще 46 тонн

16 мартa, 2022 среда
16:36
война с Россией

Партнером израильских гуманитарных фондов в Украине выступила авиакомпания SkyUp, осуществившая доставку груза собственным самолетом в Кишинев

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp Airlines, информирует Еспресо.TV

"12 марта 2022 года компания SkyUp Airlines в сотрудничестве с гуманитарными фондами Израиля IFCJ, Latet, JDC перевезла 16 тонн гуманитарного груза. В его составе: медикаменты, подгузники, средства личной гигиены, одеяла, пеленки, питание. Все эти жизненн необходимые продукты закуплены израильскими организациями для украинцев. Поскольку ситуация с инсулином в Украине является критической, его доставка особенно важна, ведь от этого препарата зависят человеческие жизни", - говорится в сообщении.

Груз был распределен по целевому назначению. Более 5 тонн отправлены в Кишинев для нужд беженцев, 9,5 тонны с продуктами общего назначения и 1 тонной медикаментов отправились в Украину. Его доставили по маршруту Кишинев – Одесса, в Украину он прибыл 15 марта и теперь будет распределен по разным уголкам Украины в зависимости от потребностей городов: в Харьков, Сумы и Полтаву. Часть груза планируют доставить в Мариуполь, если будет найден способ этого сделать.

Глава SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов выразил благодарность израильским партнерам за помощь и отметил, что "компания и дальше будет поддерживать благотворительную инициативу и только в ближайшее время планирует перевезти 46 тонн гуманитарного груза из Израиля в Украину".

  • Напомним, авиакомпания SkyUp, чтобы выжить и платить налоги, предлагает свои самолеты в мокрый лизинг перевозчикам, не летающим в Россию и Беларусь.

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Израиль
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