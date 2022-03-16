Израиль передал Украине 16 тонн медикаментов и гумгрузов. Запланировано еще 46 тонн
Партнером израильских гуманитарных фондов в Украине выступила авиакомпания SkyUp, осуществившая доставку груза собственным самолетом в Кишинев
Об этом сообщает пресс-служба SkyUp Airlines, информирует Еспресо.TV
"12 марта 2022 года компания SkyUp Airlines в сотрудничестве с гуманитарными фондами Израиля IFCJ, Latet, JDC перевезла 16 тонн гуманитарного груза. В его составе: медикаменты, подгузники, средства личной гигиены, одеяла, пеленки, питание. Все эти жизненн необходимые продукты закуплены израильскими организациями для украинцев. Поскольку ситуация с инсулином в Украине является критической, его доставка особенно важна, ведь от этого препарата зависят человеческие жизни", - говорится в сообщении.
Груз был распределен по целевому назначению. Более 5 тонн отправлены в Кишинев для нужд беженцев, 9,5 тонны с продуктами общего назначения и 1 тонной медикаментов отправились в Украину. Его доставили по маршруту Кишинев – Одесса, в Украину он прибыл 15 марта и теперь будет распределен по разным уголкам Украины в зависимости от потребностей городов: в Харьков, Сумы и Полтаву. Часть груза планируют доставить в Мариуполь, если будет найден способ этого сделать.
Глава SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов выразил благодарность израильским партнерам за помощь и отметил, что "компания и дальше будет поддерживать благотворительную инициативу и только в ближайшее время планирует перевезти 46 тонн гуманитарного груза из Израиля в Украину".
- Напомним, авиакомпания SkyUp, чтобы выжить и платить налоги, предлагает свои самолеты в мокрый лизинг перевозчикам, не летающим в Россию и Беларусь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.1
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.42
- Актуальное
- Важное