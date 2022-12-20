Израиль передал Херсонщине 17 генераторов
Израиль передал 17 генераторов Херсонской области. Всего Министерство энергетики направит в Херсонскую область 21 генератор и 24 трансформатора, полученные от международных партнеров
Об этом сообщает Министерство энергетики .
"Израиль передает Херсонщине 17 генераторов разной мощности - 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА и 250 кВА", - говорится в сообщении.
В частности, министр энергетики Герман Галущенко на церемонии передачи оборудования подчеркнул, что ситуация на деоккупированных территориях остается сложной, учитывая разрушения, в том числе и энергетическую инфраструктуру. Поэтому Минэнерго постоянно работает для восстановления и помощи деоккупированным территориям и прилагает усилия, чтобы максимально обеспечить их критически важным оборудованием.
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Также сообщается, что министерство дополнительно направит в Херсонскую область 21 генератор и 24 трансформатора, полученных в качестве гуманитарной помощи от международных партнеров.
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