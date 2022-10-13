Израиль передает Украине данные об иранских беспилотниках, - NYT

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Издание отмечает, что Украина просила Израиль поставить ей противовоздушную систему. Этот запрос был связан с успехами израильских систем ПВО. Однако Израиль пока отказался их предоставлять, поскольку опасается, что РФ начнет мешать израильским авиаударам в Сирии.

В то же время Израиль передает Украине базовые разведданные по поводу иранских дронов-камикадзе, которые Россия начала использовать на поле боя в Украине. Кроме того, одна из частных израильских компаний передает Украине спутниковые снимки позиций российской армии.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает Россию ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

5 октября в МИД Ирана опровергли поставки дронов-камикадзе в РФ. 7 октября, невзирая на наличие многочисленных доказательств, Иран вновь опроверг передачу беспилотников России.

11 октября Владимир Зеленский заявил , что Россия заказала у Ирана более 2 тыс. дронов Shahed-136.

12 октября россияне привезли на временно оккупированные территории Украины иранских инструкторов, чтобы научиться использовать дроны-камикадзе Shahed-136.