Израиль передает Украине данные об иранских беспилотниках, - NYT
Израиль предоставляет Украине данные об иранских дронах-камикадзе, которые недавно начала использовать российская армия
Об этом сообщает New York Times со ссылкой на украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
Издание отмечает, что Украина просила Израиль поставить ей противовоздушную систему. Этот запрос был связан с успехами израильских систем ПВО. Однако Израиль пока отказался их предоставлять, поскольку опасается, что РФ начнет мешать израильским авиаударам в Сирии.
В то же время Израиль передает Украине базовые разведданные по поводу иранских дронов-камикадзе, которые Россия начала использовать на поле боя в Украине. Кроме того, одна из частных израильских компаний передает Украине спутниковые снимки позиций российской армии.
- 30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает Россию ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.
- 5 октября в МИД Ирана опровергли поставки дронов-камикадзе в РФ. 7 октября, невзирая на наличие многочисленных доказательств, Иран вновь опроверг передачу беспилотников России.
- 11 октября Владимир Зеленский заявил , что Россия заказала у Ирана более 2 тыс. дронов Shahed-136.
- 12 октября россияне привезли на временно оккупированные территории Украины иранских инструкторов, чтобы научиться использовать дроны-камикадзе Shahed-136.
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