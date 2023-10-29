Израиль отреагировал на решение Илона Маска обеспечить сектор Газа интернетом

Об этом министр связи Израиля Шломо Кари написал в твиттере.

Израиль намерен прекратить сотрудничество со Starlink после заявления Илона Маска, что сервис будет обеспечивать спутниковую связь для гуманитарных организаций в секторе Газа.

"ХАМАС будет использовать его для террористической деятельности. В этом нет никаких сомнений, мы это знаем, и Маск это знает. ХАМАС - это ИГИЛ. Возможно, Маск хотел бы обусловить это увольнением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, стариков. Всех ! К тому времени мой офис разорвет любые связи со Starlink", - считает министр связи Израиля Шломо Кари.