Израиль отменил для украинцев электронные разрешения на въезд
Гражданам Украины и их друзьям, которые приглашают их в Израиль, больше не нужно получать электронные разрешения на въезд на территорию страны от израильского МВД
Об этом сообщает ГПСУ со ссылкой на заявление посольства Украины в Израиле.
Отмечается, что решение касается тех, кто планирует путешествие в туристических целях.
Кроме того, гражданину Украины, который въезжает в Израиль в рамках безвиза, следует быть готовыми убедительно и с помощью соответствующих документов обосновать соответствие цели своей поездки в аэропорту. Отмечается, что полномочия по принятию окончательного решения по допущению на территорию страны принадлежат именно сотруднику пограничной службы Израиля.
К примеру, туристам советуют иметь обратный билет, подтверждение бронирования гостиницы и покупку туристического продукта, сумму средств, достаточную для запланированного пребывания в Израиле, а также полис медицинского страхования.
Лицам, въезжающим с гостевой целью или для лечения, следует иметь приглашение с персональными и контактными данными стороны/больницы, принимающей человека. Также необходимо наличие обратного билета и достаточное количество средств.
Израиль отмечает, что страна не принимает беженцев из Украины.
Также сообщается, что всем украинцам, легально находившимся в Израиле по состоянию на 24 февраля 2022 года, а также тем, кто въехал в страну позже, автоматически продлена виза до 30 июля 2022 года.
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