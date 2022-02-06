Израиль отменил большинство антикоронавирусных ограничений

Об этом сообщает Times of Israel .

С понедельника, 7 февраля, израильтянам больше не нужно будет предоставлять сертификаты о вакцинации и результатах тестов в ресторанах, кинотеатрах, спортивных залах и гостиницах.

Также отменены ограничения по скоплению людей на собрании, где организаторы проверяли наличие "зеленых" пропусков. Больше не будут действовать правила ограниченного количества людей в магазинах и ресторанах. В кафе не потребуется соблюдать дистанцию между столиками в полтора метра.

В то же время "зеленые" пропуска и в дальнейшем будут требовать при входе в закрытые помещения, где существует более высокий риск заражения.