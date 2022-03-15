Израиль отменил безвиз для Украины и больше не будет принимать беженцев

Об этом сообщили на официальном сайте посольства Украины в Израиле.



На сайте говорится, что теперь прибытие в Израиль и посадка на рейсы будет осуществляться только при наличии предварительного разрешения МВД Израиля.



Украинцы, подающие заявку на приезд в Израиль, должны заполнить электронную заявку на сайте Министерства иностранных дел Израиля.



Кроме того, если украинец или украинка желает приехать в Израиль по приглашению гражданина Израиля, последний обязан подписать декларацию для приглашенного на сайте Управления по народонаселению и иммиграции с помощью электронной анкеты.

В частности, Посольство Украины в Израиле рекомендует украинцам перед поездкой в Израиль учесть, что Израиль больше не принимает беженцев из Украины.



Лица, пытающиеся въехать в Израиль в статусе туристов, также не могут беспрепятственно въехать в страну.



Правительством Израиля определены приоритетные категории лиц, которые могут въехать в Израиль в определенных условиях. В частности, это супруги/дети граждан Украины и граждан Израиля, постоянно проживающих в Украине; граждане, ранее подавшие просьбу на воссоединение семьи с гражданами Израиля; члены семей Израильтян первой линии родства; новые репатрианты и лица, имеющие еврейские корни.